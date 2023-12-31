В Киеве количество жертв ракетной атаки выросло до 21
Число погибших в результате ракетных обстрелов Киева увеличилось до 21. Из-под завалов в Шевченковском районе достали тела еще двоих жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"Погибших от российских ракет в Киеве уже 21. Спасатели извлекли из-под завалов еще два тела. Страшная трагедия для нашего города", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Как известно, поисковые работы на месте попадания в Киеве продолжаются.
Массовый удар по Украине
Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.
Утром 31 декабря власти Киева сообщили, что количество жертв увеличилось до 19. Спасатели продолжают поисковую операцию в Шевченковском районе.
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