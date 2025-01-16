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У Києві і низці областей оголошено тривогу через дрон

Четвер 16 січня 2025 12:14
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У Києві і низці областей оголошено тривогу через дрон Ілюстративне фото: у Києві і низці областей оголошено тривогу через "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники по території в України вранці четверга, 16 січня. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Спочатку тривога була оголошена у Сумській та Чернігівській областях.

Однак відповідно від вектора руху ворожих дронів - сигнал тривоги поширювався регіонами.

"Увага! Київ, ворожий ударний БпЛА на місто зі сходу", - повідомили у Повітряних силах.

Оновлено о 12:30.

У Києві було оголошено про відбій тривоги.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві і низці областей оголошено тривогу через дрон

Нагадаємо, вчора вранці російська армія знову здійснила масштабну атаку, запустивши 117 повітряних цілей проти України. Сили протиповітряної оборони (ППО) змогли успішно знищити 77 із них.

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