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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за дрона

Четверг 16 января 2025 12:14
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за дрона Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники по территории в Украине утром четверга, 16 января. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Сначала тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Однако в соответствии от вектора движения вражеских дронов - сигнал тревоги распространялся по регионам.

"Внимание! Киев, вражеский ударный БПЛА на город с востока", - сообщили в Воздушных силах.

Обновлено в 12:30.

В Киеве было объявлено об отбое тревоги.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за дрона

Напомним, вчера утром российская армия снова осуществила масштабную атаку, запустив 117 воздушных целей против Украины. Силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли успешно уничтожить 77 из них.

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