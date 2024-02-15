В Україні масштабна тривога через ракетну атаку з Ту-95 росіян

Військові попередили, що ракетна небезпека в південних та східних областях оголошена "через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у зверненні.

У ПС також заявили про фіксацію ворожих ракет в напрямку Херсонщини з півдня.

Згодом захисники неба попередили про небезпеку ракетного удару по Запоріжжю. Далі ракети ворога змінили курс на Дніпропетровщину та летіли у напрямку Кривого Рогу, а також військові попереджали про фіксацію ракет у напрямку Кіровоградської області.

Українців закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, та пам'ятати про правила інформ-тиші.

Начальник Київської МВА Сергій Попко також заявив, що у столиці повітряна тривога пов'язана із ракетною небезпекою, через загрозу пусків крилатих ракет.

"Не ігноруйте тривогу" Перебувайте в укриттях до відбою!" - закликав чиновник.

Пізніше в Силах оборони півдня України заявили про можливий запуск ракет типу "Калібр" з російського фрегата "Адмірал Макаров", що був зафіксований в Чорному морі..

"Є інформація, що здійснив пуски ракет. Будьте уважні, сигнали тривог - це попередження про небезпеку, переходьте в укриття! " - йдеться в повідомленні.

Загроза ракетних ударів з Ту-95

Перед тим вночі у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.

Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

Детальніше про літаки Ту-95, які росіяни використовують для завдання ракетних ударів по Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.