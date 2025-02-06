В Киеве и многих областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"

Фото: в Киеве и многих областях Украины объявили тревогу (РБК-Украина, Юлия Червинская)

В Украине снова объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы атаки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сигнал тревоги по состоянию на 22:10 объявлен в Киеве и ряде регионов Украины. Карта воздушных тревог выглядит так:

Военные Воздушных сил тем временем сообщили о движении "Шахедов" по Украине: до десяти групп ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевской области;

Чернигов - несколько групп БпЛА в пригороде;

"Шахеды" в направлении Миргорода и Кривого Рога;

Несколько групп из Кировоградской и Полтавской областей в сторону Черкасской области. В то же время в Киевской области были замечены: дроны, которые прошли мимо Броваров в сторону столицы;

несколько групп через север области в направлении Житомирской области.