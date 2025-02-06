В Киеве и многих областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"
Фото: в Киеве и многих областях Украины объявили тревогу (РБК-Украина, Юлия Червинская)
В Украине снова объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы атаки "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сигнал тревоги по состоянию на 22:10 объявлен в Киеве и ряде регионов Украины. Карта воздушных тревог выглядит так:
Военные Воздушных сил тем временем сообщили о движении "Шахедов" по Украине:
- до десяти групп ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевской области;
- Чернигов - несколько групп БпЛА в пригороде;
- "Шахеды" в направлении Миргорода и Кривого Рога;
- Несколько групп из Кировоградской и Полтавской областей в сторону Черкасской области.
В то же время в Киевской области были замечены:
- дроны, которые прошли мимо Броваров в сторону столицы;
- несколько групп через север области в направлении Житомирской области.
Заметим, что ранее сегодня уже объявляли масштабную воздушную тревогу. Однако тогда из-за угрозы баллистического удара.
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