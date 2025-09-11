ua en ru
В Києві - хвиля закриття ресторанів. Стало відомо, чому вони припиняють роботу

Четвер 11 вересня 2025 06:40
В Києві - хвиля закриття ресторанів. Стало відомо, чому вони припиняють роботу Фото: У Києві масово закриваються ресторани (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Тетяна Веремєєва

У Києві зараз спостерігається хвиля закриття ресторанів, причому зачинаються не лише нові заклади, а й ті, які успішно працювали багато років.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла ресторанний консультант та директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.

За її словами, головна причина - економічна ситуація та падіння платоспроможності населення. Люди стали рідше відвідувати заклади і витрачають менше грошей, тож навіть ресторани з високою якістю обслуговування та їжі часто не виходять на самоокупність.

Насонова зазначає, що з кожних десяти відкритих закладів лише два можна вважати дійсно успішними, ще п’ять працюють із невеликим прибутком, а решта - збиткові або скоро закриються. За її прогнозом, до кінця року в Києві може закритися близько 20% ресторанів.

"Раніше, до пандемії та війни, на ринку місця вистачало всім. Зараз виживають лише ті два успішні заклади, інші працюють або в нуль, або зачиняються", - підкреслила експерт.

Власники, за її словами, намагалися втримати бізнес у кризові роки, але у багатьох ситуація стала критичною: після розрахунків із персоналом і постачальниками нічого не залишається для власника.

Раніше РБК-Україна писало, що після дозволу уряду на виїзд закордон чоловікам 18-22 років частина молодих працівників почала залишати компанії. Це вже помітно вплинуло на кадрову ситуацію у компаніях, зокрема в "Сільпо" та агрохолдингу МХП, де відзначають зростання звільнень та ускладнення кадрового планування.

