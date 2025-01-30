У Києві про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті

Як зазначили в Київській міськраді, про хвилину мовчання тепер оголошуватимуть:

у громадському транспорті;

через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності;

на рекламних носіях;

через мобільний застосунок "Київ цифровий".

Також установам та організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 січня, депутати Київської міськради.