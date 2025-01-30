В Киеве о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте

Минута молчания

Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине действует ежедневная общенациональная минута молчания по погибшим в результате российской агрессии.

Такая минута молчания объявляется по всей Украине каждый день в 09:00.

Несколько дней назад стало известно, что в Киеве разработали рекомендации по проведению ежедневной минуты молчания.

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