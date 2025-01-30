В Киеве о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте

В Киеве утвердили перечень мер по проведению ежедневной минуты молчания. В частности, о ней будут объявлять в общественном транспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.
Как отметили в Киевском горсовете, о минуте молчания теперь будут объявлять:
Также учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий.
Соответствующее решение приняли сегодня, 30 января, депутаты Киевского горсовета.
Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине действует ежедневная общенациональная минута молчания по погибшим в результате российской агрессии.
Такая минута молчания объявляется по всей Украине каждый день в 09:00.
Несколько дней назад стало известно, что в Киеве разработали рекомендации по проведению ежедневной минуты молчания.
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