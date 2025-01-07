У Києві хочуть змінити режим роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги

Він повідомив, що внесе на розгляд Рада оборони Києва таке питання: "Напрацювання алгоритму функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги".

Крім того, на найближчому засіданні Ради оборони розглянуть питання щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників КМВА за погодженням Ради оборони.

Також планується розглянути питання евакуації пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.

Робота громадського транспорту під час тривоги

Нагадаємо, 1 серпня 2022 року Київська міська державна адміністрація прийняла рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Крім того, у травні 2023 року Рада оборони Києва ухвалила протокол, який зобов'язав комунальний транспорт зупинятися по тривозі, щоб пасажири могли покинути салон та пройти в укриття.

Це ж правило, за рішенням Ради оборони, поширюється й на громадський транспорт приватних компаній, але на практиці вони його не виконують, оскільки за це не передбачено жодних санкцій.

У разі оголошення в Києві повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену здійснюють укриття населення. Рух електропоїздів під час тривоги не зупиняється, але відбувається виключно в підземних ділянках ліній метрополітену.