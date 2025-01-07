В Киеве хотят изменить режим работы общественного транспорта во время воздушной тревоги

Он сообщил, что внесет на рассмотрение Совет обороны Киева такой вопрос: "Наработка алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги".

Кроме того, на ближайшем заседании Совета обороны рассмотрят вопрос о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления территориальной общины города Киева и работников КГВА по согласованию Совета обороны.

Также планируется рассмотреть вопрос эвакуации поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города.

Работа общественного транспорта во время тревоги

Напомним, 1 августа 2022 года Киевская городская государственная администрация приняла решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог.

Кроме того, в мае 2023 года Совет обороны Киева принял протокол, который обязал коммунальный транспорт останавливаться по тревоге, чтобы пассажиры могли покинуть салон и пройти в укрытие.

Это же правило, по решению Совета обороны, распространяется и на общественный транспорт частных компаний, но на практике они его не выполняют, поскольку за это не предусмотрено никаких санкций.

В случае объявления в Киеве воздушной тревоги все подземные станции метрополитена осуществляют укрытие населения. Движение электропоездов во время тревоги не останавливается, но происходит исключительно в подземных участках линий метрополитена.