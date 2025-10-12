У Києві група молодиків напала на чоловіка біля синагоги

Нагадаємо, що вранці 2 жовтня біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк у передмісті Манчестера невідомий здійснив напад на групу людей. Внаслідок інциденту четверо осіб отримали поранення.

За свідченнями очевидців, нападник спочатку в’їхав у натовп автомобілем, а потім накинувся на людей з ножем. Поліція оперативно прибули на місце та відкрила вогонь по нападнику.

Підозрюваний отримав поранення і наразі перебуває під наглядом медиків.

Внаслідок теракту в Манчестері двоє людей загинули, троє отримали серйозні поранення.

Напад стався у священний день Йом-Кіпур - найважливіший день у єврейському релігійному календарі.