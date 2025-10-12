В Киеве группа молодых людей напала на мужчину возле синагоги

Напомним, что утром 2 октября возле синагоги еврейской общины Хитон-Парк в пригороде Манчестера неизвестный совершил нападение на группу людей. В результате инцидента четыре человека получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, нападавший сначала въехал в толпу автомобилем, а затем набросился на людей с ножом. Полиция оперативно прибыли на место и открыла огонь по нападавшему.

Подозреваемый получил ранения и сейчас находится под наблюдением медиков.

В результате теракта в Манчестере два человека погибли, трое получили серьезные ранения.

Нападение произошло в священный день Йом-Кипур - самый важный день в еврейском религиозном календаре.