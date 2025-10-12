В Киеве группа молодых людей напала на мужчину возле синагоги

Полиция Киева выясняет обстоятельства нападения на членов еврейской общины в Оболонском районе. Возле местной синагоги группа неизвестных выкрикивала антисемитские лозунги, демонстрировала нацистские жесты и распылила слезоточивый газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию и Киевскую еврейскую общину на Оболони.
Полиция Киева расследует инцидент, произошедший возле синагоги в Оболонском районе столицы. По предварительным данным, группа неизвестных молодых людей совершила антисемитское нападение на члена местной еврейской общины.
О происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей. Согласно сообщениям, возле здания синагоги группа парней:
Как сообщили представители Киевской еврейской общины на Оболони, инцидент произошел около 15 часов во время празднования Шаббата.
Мужчина, который вышел из синагоги, чтобы сделать замечание нападающим, получил сильные ожоги глаз и кожи.
В общине отмечают, что нападение было не случайным, а подготовленным, ведь накануне те же молодые люди уже появлялись возле синагоги, выкрикивая оскорбительные лозунги и демонстрируя нацистские жесты.
Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нападению. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Напомним, что утром 2 октября возле синагоги еврейской общины Хитон-Парк в пригороде Манчестера неизвестный совершил нападение на группу людей. В результате инцидента четыре человека получили ранения.
По свидетельствам очевидцев, нападавший сначала въехал в толпу автомобилем, а затем набросился на людей с ножом. Полиция оперативно прибыли на место и открыла огонь по нападавшему.
Подозреваемый получил ранения и сейчас находится под наблюдением медиков.
В результате теракта в Манчестере два человека погибли, трое получили серьезные ранения.
Нападение произошло в священный день Йом-Кипур - самый важный день в еврейском религиозном календаре.