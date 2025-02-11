У Києві в громадському транспорті оголошуватимуть хвилину мовчання під час зупинок

З лютого в київському громадському транспорті вводиться щоденне оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Водії міського транспорту кожного дня будуть включати оголошення під час зупинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".
З 8 лютого 2025 року у Києві вступив у дію наказ № 27 "Про запровадження в міському пасажирському транспорті загального користування щоденного оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання", який передбачає щоденне оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання в міському пасажирському транспорті загального користування.
Це рішення було ухвалене для виконання постанови Київської міської ради від 30 січня 2025 року (№ 6/10473).
Згідно з новими правилами, водії автобусів, трамваїв і тролейбусів зобов'язані в проміжку між 08:50 та 09:00 щодня, під час зупинки на місцях, призначених для посадки та висадки пасажирів, одноразово включати оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.
Рух транспорту буде відновлюватися лише після завершення оголошення.
Нагадаємо, що голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко провів нараду щодо режиму руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. За його словами, є як пропозиції, так і зауваження.