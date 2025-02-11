UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

У Києві в громадському транспорті оголошуватимуть хвилину мовчання під час зупинок

Фото: Київський транспорт зупинятиметься на хвилину мовчання (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

З лютого в київському громадському транспорті вводиться щоденне оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Водії міського транспорту кожного дня будуть включати оголошення під час зупинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".

З 8 лютого 2025 року у Києві вступив у дію наказ № 27 "Про запровадження в міському пасажирському транспорті загального користування щоденного оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання", який передбачає щоденне оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання в міському пасажирському транспорті загального користування.

Це рішення було ухвалене для виконання постанови Київської міської ради від 30 січня 2025 року (№ 6/10473).

Згідно з новими правилами, водії автобусів, трамваїв і тролейбусів зобов'язані в проміжку між 08:50 та 09:00 щодня, під час зупинки на місцях, призначених для посадки та висадки пасажирів, одноразово включати оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Рух транспорту буде відновлюватися лише після завершення оголошення.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївАвтобуси