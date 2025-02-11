RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

В Киеве в общественном транспорте будут объявлять минуту молчания во время остановок

Фото: Киевский транспорт будет останавливаться на минуту молчания (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

С февраля в киевском общественном транспорте вводится ежедневное объявление об общенациональной минуте молчания. Водители городского транспорта каждый день будут включать объявления во время остановок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпастранс".

С 8 февраля 2025 года в Киеве вступил в действие приказ № 27 "О введении в городском пассажирском транспорте общего пользования ежедневного объявления об общенациональной минуте молчания", который предусматривает ежедневное объявление об общенациональной минуте молчания в городском пассажирском транспорте общего пользования.

Это решение было принято для выполнения постановления Киевского городского совета от 30 января 2025 года (№ 6/10473).

Согласно новым правилам, водители автобусов, трамваев и троллейбусов обязаны в промежутке между 08:50 и 09:00 ежедневно, во время остановки на местах, предназначенных для посадки и высадки пассажиров, однократно включать объявления об общенациональной минуте молчания.

Движение транспорта будет восстанавливаться только после завершения объявления.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАвтобусы