В Киеве в общественном транспорте будут объявлять минуту молчания во время остановок

С 8 февраля 2025 года в Киеве вступил в действие приказ № 27 "О введении в городском пассажирском транспорте общего пользования ежедневного объявления об общенациональной минуте молчания", который предусматривает ежедневное объявление об общенациональной минуте молчания в городском пассажирском транспорте общего пользования.

Это решение было принято для выполнения постановления Киевского городского совета от 30 января 2025 года (№ 6/10473).

Согласно новым правилам, водители автобусов, трамваев и троллейбусов обязаны в промежутке между 08:50 и 09:00 ежедневно, во время остановки на местах, предназначенных для посадки и высадки пассажиров, однократно включать объявления об общенациональной минуте молчания.

Движение транспорта будет восстанавливаться только после завершения объявления.