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В цілях економії електрики. В Києві тролейбуси замінять автобусами

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 17:10
В цілях економії електрики. В Києві тролейбуси замінять автобусами Фото: в Києві тролейбуси замінять автобусами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Починаючи з середи, 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міського голови Києва Віталія Кличка в Telegram.

Він зазначив, що це робиться з ціллю зменшення навантаження на енергосистему та економії електроенергії.

"Дякую киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях", - написав Кличко.

Зазначимо, після чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі, який росіяни нанесли в понеділок, 31 жовтня, в столиці виникли перебої з електроенергією.

Зараз в Києві діють відключення електроенергії за стабілізаційним графіком, але довготривалих відключень поки що не планується.

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Київ Віталий Кличко Електроенергія
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