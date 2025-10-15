ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Києві не готують автобуси для евакуації населення: КМДА пояснила, що відбувається

Середа 15 жовтня 2025 17:33
UA EN RU
У Києві не готують автобуси для евакуації населення: КМДА пояснила, що відбувається Фото: Евакуаційний автобус (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві не готують автобуси для евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій. Столична влада відреагувала на публікації у ЗМІ.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

У відомстві пояснили, що фраза про нібито підготовку евакуаційних автобусів була вирвана з контексту інтерв’ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

За даними КМДА, фахівці автотранспортного підприємства міської адміністрації дійсно працюють над проєктом переоблаштування автобусів, але не для евакуації мешканців, а для реанімаційно-евакуаційних потреб військових, зокрема - перевезення важкопоранених.

"Просимо медіа та блогерів не поширювати недостовірну інформацію та не створювати приводи для паніки", - наголосили у відомстві.

Що передувало

У коментарі "Вечірньому Києву" Дмитро Загуменний розповів, що місто розробляє технічні рішення щодо автобусів, які могли б оперативно перевозити людей у разі надзвичайних ситуацій. Він уточнив, що процес ускладнюють бюрократичні процедури та питання фінансування.

КМДА підкреслила, що йдеться не про масову евакуацію киян, а про окремий технічний проєкт для військових цілей.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд створює єдину державну систему для координації евакуації мешканців прифронтових та окупованих територій. Вона має забезпечити чітку взаємодію між усіма службами та покращити допомогу людям, які змушені залишати свої домівки через війну.

Також ми розповідали, що на Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми через загострення ситуації на Куп’янському напрямку. Із трьох громад планують вивезти 601 дитину, для родин вже підготовлено маршрути, місця проживання та підтримку ВПО.

Київ Евакуація
