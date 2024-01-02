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У Києві горять висотки, супермаркет, склади, кількість постраждалих зростає

Фото: у Києві через атаку РФ горять висотки, супермаркет, склади, кількість постраждалих зростає (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У різних районах Києва внаслідок ранкової ракетної атаки росіян виникли пожежі у багатоповерхівках, супермаркеті та складах. Кількість постраждалих зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Наслідки ракетної атаки РФ на столицю:

  • У Солом’янському районі, зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих. 
  • У Деснянському районі попередньо є загоряння супермаркету.
  • У Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення.
  • У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території.
  • У Печерському районі уламки впали на дах 9-поверхового житлового будинку, ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок.
  • В Оболонському районі є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.
  • У Святошинському районі наразі дані щодо наслідків атаки уточнюється.
  • У Подільському районі зафіксовано загоряння на території ринку, пошкоджено газову трубу та падіння уламків на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється. Окрім того, пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше 6 авто.
  • У Шевченківському районі - падіння уламків на відкриту територію.

Окрім того, через ракетний удар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням. 

Як повідомив Кличко, наразі відомо про 16 постраждалих  у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували.

Атака РФ на Київ 2 січня

Російські війська зранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, вимкнення світла, води та пожежі.

Про наслідки ракетної атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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