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В Киеве горят высотки, супермаркет, склады, число пострадавших растет

Фото: в Киеве из-за атаки РФ горят высотки, супермаркет, склады, число пострадавших растет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В разных районах Киева в результате утренней ракетной атаки россиян возникли пожары в многоэтажках, супермаркете и складах. Число пострадавших растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

Последствия ракетной атаки РФ на столицу:

  • В Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлены уже 10 пострадавших.
  • В Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета.
  • В Дарницком районе повреждены нежилые помещения.
  • В Голосеевском районе - падение обломков на открытой территории.
  • В Печерском районе обломки рухнули на крышу 9-этажного жилого дома, еще один многоэтажный дом и частный дом.
  • В Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений.
  • В Святошинском районе данные относительно последствий атаки уточняется.
  • В Подольском районе зафиксировано возгорание на территории рынка, повреждена газовая труба и падение обломков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется. Кроме того, повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее 6 авто.
  • В Шевченковском районе - падение обломков на открытую территорию.

Кроме того, из-за ракетного удара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением.

Как сообщил Кличко, в настоящее время известно о 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики были госпитализированы.

Атака РФ на Киев 2 января

Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара.

О последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.

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