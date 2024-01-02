В Киеве горят высотки, супермаркет, склады, число пострадавших растет

Последствия ракетной атаки РФ на столицу:

В Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлены уже 10 пострадавших.

В Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета.

В Дарницком районе повреждены нежилые помещения.

В Голосеевском районе - падение обломков на открытой территории.

В Печерском районе обломки рухнули на крышу 9-этажного жилого дома, еще один многоэтажный дом и частный дом.

В Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений.

В Святошинском районе данные относительно последствий атаки уточняется.

В Подольском районе зафиксировано возгорание на территории рынка, повреждена газовая труба и падение обломков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется. Кроме того, повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее 6 авто.

В Шевченковском районе - падение обломков на открытую территорию.

Кроме того, из-за ракетного удара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением.

Как сообщил Кличко, в настоящее время известно о 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики были госпитализированы.

Атака РФ на Киев 2 января

Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара.

О последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.