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В Києві горів гуртожиток одного з університетів (фото)

Київ, Неділя 15 грудня 2024 12:39
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В Києві горів гуртожиток одного з університетів (фото) Фото: в Києві горів гуртожиток одного з університетів (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

15 грудня в Києві горів гуртожиток одного з університетів. В мережі пишуть про гуртожиток Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва, коментар керівника прес-центру ДСНС Києва Павла Петрова.

"15 грудня о 09:02 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лейпцизькій. Пожежа сталась на третьому поверсі, в одній з кімнат гуртожитку навчального закладу", - розповіли у ДСНС.

За даними рятувальників, загоряння ліквідували о 09:35 на площі 5 кв. м. В ході гасіння, з верхніх поверхів на свіже повітря було виведено 11 людей.

В мережі пишуть, що мова йде про гуртожиток КНУТД. При цьому керівник прес-центру ДСНС Києва Павло Петров в коментарі РБК-Україна відмовився підтверджувати, що пожежа сталася саме в цій будівлі, назвавши лише адресу, де відбулась НП - Лейпцизька, 16.

Згідно з картами Google, саме тут знаходиться гуртожиток № 7 вказаного університету. Зараз причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Фото з місця пожежі в гуртожитку одного з університетів Києва (facebook.com/DSNSKyiv)

Як повідомлялося, 20 листопада у Дніпровському районі Києва загорілася багатоповерхівка. Постраждали двоє людей, зокрема дитина.

А 9 листопада у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.

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