У Києві горить ресторан "Євразія": що відомо (відео)

На опублікованому Telegram-каналом "Киевский движ" відео о 8:25 помітно, що стовп чорного густого диму підіймається над будівлею ресторану.

"Київ Оперативний" о 8:49 опублікував фото на яких помітно, що диму стало більше – він густим шаром підіймається над будівлею закладу. На місці задимлення працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Telegram-каналу "Киев Сейчас", станом на 9:43 пожежу ліквідовано. Займання сталося на другому поверсі закладу. Обійшлося без жертв та постраждалих. Причини пожежі у ресторані поки не відомі.

Зазначимо, ресторан знаходиться у столичному парку "Нивки", неподалік станції метро "Нивки". На другому поверсі закладу була літня тераса.