UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві горить ресторан "Євразія": що відомо (відео)

Фото: Ресторан "Євразія" на Нивках (facebook.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Зранку у вівторок, 5 листопада, у на Нивках у Києві горить ресторан японської та європейської кухні "Євразія". На опублікованих у мережі фото та відео видно сильне задимлення.

РБК-Україна повідомляє, що про це розповідають столичні Telegram-канали.

На опублікованому Telegram-каналом "Киевский движ" відео о 8:25 помітно, що стовп чорного густого диму підіймається над будівлею ресторану.

"Київ Оперативний" о 8:49 опублікував фото на яких помітно, що диму стало більше – він густим шаром підіймається над будівлею закладу. На місці задимлення працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

 

За даними Telegram-каналу "Киев Сейчас", станом на 9:43 пожежу ліквідовано. Займання сталося на другому поверсі закладу. Обійшлося без жертв та постраждалих. Причини пожежі у ресторані поки не відомі.

 

Зазначимо, ресторан знаходиться у столичному парку "Нивки", неподалік станції метро "Нивки". На другому поверсі закладу була літня тераса.

Раніше РБК-Україна розповідало, про смертельну аварію на Теремках у Києві за участю автобуса та двох автомобілів. Це сталося у понеділок, 4 листопада.За даними поліції, 38-річний водій автобуса Mercedes-Benz, рухаючись по вулиці Академіка Заболотного, врізався в автомобілі Niva та Mitsubishi, які зупинилися для ремонту одного з транспортних засобів. Після зіткнення автобус виїхав за межі дороги.

Внаслідок аварії пасажир Niva загинув на місці, а ще четверо осіб отримали важкі поранення й були госпіталізовані. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежаДСНС