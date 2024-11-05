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В Киеве горит ресторан "Евразия": что известно (видео)

Фото: Ресторан "Евразия" на Нивках (facebook.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Утром во вторник, 5 ноября, в Нивках в Киеве горит ресторан японской и европейской кухни "Евразия". На опубликованных в сети фото и видео видно сильное задымление.

РБК-Украина сообщает, что об этом рассказывают столичные Telegram-каналы.

На опубликованном Telegram-каналом "Киевский движ" видео в 8:25 видно, что столб черного густого дыма поднимается над зданием ресторана.

"Киев Оперативный" в 8:49 опубликовал фото, на которых заметно, что дыма стало больше – он густым слоем поднимается над зданием заведения. На месте задымления работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

 

По данным Telegram-канала "Киев Сейчас", по состоянию на 9:43 пожар ликвидирован. Возгорание произошло на втором этаже заведения. Обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара в ресторане пока не известны.

 

Отметим, ресторан находится в столичном парке "Нивки", недалеко от станции метро "Нивки". На втором этаже заведения была летняя терраса.

Ранее РБК-Украина рассказывало о смертельной аварии на Теремках в Киеве с участием автобуса и двух автомобилей. Это произошло в понедельник, 4 ноября. По данным полиции, 38-летний водитель автобуса Mercedes-Benz, двигаясь по улице Академика Заболотного, врезался в автомобили Niva и Mitsubishi, остановившиеся для ремонта одного из транспортных средств. После столкновения автобус выехал за пределы дороги.

В результате аварии пассажир Niva погиб на месте, а еще четыре человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

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КиевПожарГСЧС