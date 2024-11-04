У Києві на Теремках автобус протаранив кілька авто і вилетів на тротуар, є жертви

На київських Теремках автобус на великій швидкості протаранив авто, після чого вилетів на тротуар та врізався у кіоск. Рух по вулиці Заболотного ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал " Е й, Київ! ".

Як повідомляє Telegram-канал, аварії нібито передував вибух, після чого автобус протаранив автомобілі, які стояли на аварійці й злетів з траси.

"...автобус на великій швидкості влетів в авто, які стояли на аварійці на дорозі, а потім злетів з траси і врізався в кіоск на ринку", - додає канал.

Є жертви

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що аварія за участі трьох легкових автомобілів, автобуса й вантажівки сталась на вулиці Заболотного. Попередньо відомо про двох загиблих.

ДТП в Україні

У жовтні в Солом'янському районі Києва сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки марки "Газель".

Того ж місяця неподалік Львова трапилася серйозна аварія, в якій зіткнулися пасажирський автобус, вантажівка компанії "Нова пошта" та кілька легкових автомобілів. Внаслідок цієї аварії двоє людей загинули, а десятки отримали травми різного ступеня тяжкості.