У Києві горить п'ятиповерхівка (фото, відео)

"В Солом’янському районі на даху 5-типоверхового житлового будинку спалахнула пожежа. Ранг пожежі 2", - йдеться у повідомленні КМВА.

У КМДА, своєю чергою, зазначили, що за попередньою інформацією горить дах 5-поверхового будинку на вул. Авіаконструктора Антонова.

На місці працюють всі екстрені служби. Площа пожежі уточнюється. Важливо - дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні.

"Площа пожежі на даху 5-типоверхового житлового будинку в

Солом’янському районі приблизно 700 м.кв", - додали у КМВА.

За даними КМДА на 14:15, рятувальникам вдалось локалізувати пожежу.

Пожежу гасять 60 рятувальників

За даними ДСНС України, 31 серпня о 13:10 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у Солом'янському районі.

"На місці працює 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - констатували у відомстві, підтвердивши епіцентр НП та площу пожежі.

Фото з місця пожежі п'ятиповерхівки у Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Складнощі руху транспорту

У патрульній поліції Києва додали, що у зв'язку з пожежею житлового будинку, на вулицях Авіаконструктора Антонова та Волинській, рух транспорту ускладнений.

"На місці екстренні служби ліквідовують загоряння. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - звернулись до містян правоохоронці.