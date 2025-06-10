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У Києві фіксують забруднення повітря після обстрілу: де ситуація найгірша

Ілюстративне фото: у Києві фіксують забруднення повітря після обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 10 червня ворог завдав масованої атаки дронами по Києву. Внаслідок загорянь у місті фіксують забруднення повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SaveEcoBot.

Обстріл Києва 

Вже після другої ночі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків до Дарницького, Шевченківського й Оболонського районів міста. Зокрема попередив про захід ще великої кількості дронів. 

Пізніше стало відомо, що у Шевченківському районі палають автівки, в Оболонському - уламки БпЛА впали на території однієї зі шкіл. 

Внаслідок обстрілів цієї ночі: 

  • у Дніпровському районі було задимлення в нежитловій забудові;
  • в Оболонському районі сталась пожежа в нежитловій забудові. Пізніше сталась пожежа в житловому масиві, горіло приміщення аптеки; 
  • у Шевченківському районі горів балкон у житловому будинку. Зокрема була пожежа в будівлі бізнес-центру;
  • у Солом'янському районі сталась пожежа в багатоповерховому будинку.

Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна

Забруднення повітря 

Станом на ранок найгірші показники повітря фіксуються у: 

  • Печерському; 
  • Дніпровському;
  • Дарницькому;
  • Шевченківському районах. 

Фото: забруднення повітря у Києві (saveecobot.com)

Як зазначається на сайті, відповідні показники можуть викликати  дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

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Київ