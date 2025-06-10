У Києві фіксують забруднення повітря після обстрілу: де ситуація найгірша

Обстріл Києва

Вже після другої ночі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків до Дарницького, Шевченківського й Оболонського районів міста. Зокрема попередив про захід ще великої кількості дронів.

Пізніше стало відомо, що у Шевченківському районі палають автівки, в Оболонському - уламки БпЛА впали на території однієї зі шкіл.

Внаслідок обстрілів цієї ночі:

у Дніпровському районі було задимлення в нежитловій забудові;

в Оболонському районі сталась пожежа в нежитловій забудові. Пізніше сталась пожежа в житловому масиві, горіло приміщення аптеки;

у Шевченківському районі горів балкон у житловому будинку. Зокрема була пожежа в будівлі бізнес-центру;

у Солом'янському районі сталась пожежа в багатоповерховому будинку.

Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.

Забруднення повітря

Станом на ранок найгірші показники повітря фіксуються у:

Печерському;

Дніпровському;

Дарницькому;

Шевченківському районах.

Фото: забруднення повітря у Києві (saveecobot.com)

Як зазначається на сайті, відповідні показники можуть викликати дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.