В Киеве фиксируют загрязнение воздуха после обстрелов: где ситуация хуже всего

Обстрел Киева

Уже после двух ночи городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий, Шевченковский и Оболонский районы города. В частности предупредил о заходе еще большого количества дронов.

Позже стало известно, что в Шевченковском районе горят машины, в Оболонском - обломки БпЛА упали на территории одной из школ.

В результате обстрелов этой ночью:

в Днепровском районе было задымление в нежилой застройке;

в Оболонском районе произошел пожар в нежилой застройке. Позже произошел пожар в жилом массиве, горело помещение аптеки;

в Шевченковском районе горел балкон в жилом доме. В частности был пожар в здании бизнес-центра;

в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме.

Подробнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.

Загрязнение воздуха

По состоянию на утро худшие показатели воздуха фиксируются в:

Печерском;

Днепровском;

Дарницком;

Шевченковском районах.

Фото: загрязнение воздуха в Киеве (saveecobot.com)

Как отмечается на сайте, соответствующие показатели могут вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.