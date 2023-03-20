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У Києві фіксують високу забрудненість повітря: де саме і що треба знати

Фото: в Києві фіксують високу забрудненість повітря 20 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 20 березня фіксується високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній на правому. Том мешканцям столиці дали важливі поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначено, що ймовірною причиною погіршення якості повітря є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Тож до нормалізації ситуації киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та прогулянок на відкритому повітрі.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше ми писали про погоду в Києві на сьогодні, в місті очікується хмарність, але без опадів. Вдень потепліє до +12.

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Київ