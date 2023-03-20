В Киеве фиксируют высокую загрязненность воздуха: где именно и что нужно знать

Отмечено, что вероятной причиной ухудшения качества воздуха метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Так что до нормализации ситуации киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и прогулок на открытом воздухе.

Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее мы писали о погоде в Киеве сегодня, в городе ожидается облачность, но без осадков. Днем потеплеет до +12.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.