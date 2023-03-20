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В Киеве фиксируют высокую загрязненность воздуха: где именно и что нужно знать

Фото: в Киеве фиксируют высокую загрязненность воздуха 20 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 20 марта, фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний на правом. Жителям столицы дали важные советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечено, что вероятной причиной ухудшения качества воздуха метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Так что до нормализации ситуации киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и прогулок на открытом воздухе.

Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее мы писали о погоде в Киеве сегодня, в городе ожидается облачность, но без осадков. Днем потеплеет до +12.

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Киев