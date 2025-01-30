У Києві фіксують погіршення якості повітря: в чому причина

Станом на ранок четверга, 30 січня, у деяких районах Києва фіксують середній рівень забрудненості повітря. Радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
У КМДА розповіли, що рівень забрудненості повітря на правому березі столиці - низький.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 30 січня показники щодо забруднення є такими:
Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, середній.
На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА пояснили, що деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил.
"Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення, що своєю чергою може впливати на завищені показники індексу якості повітря", - додали у прес-службі КМДА.
Зазначимо, що в цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в січні фіксують аномально теплі дні, а лютий в Україні почнеться з морозів.
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