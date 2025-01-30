В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина

По состоянию на утро четверга, 30 января, в некоторых районах Киева фиксируют средний уровень загрязненности воздуха. Радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - низкий.
На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 30 января показатели по загрязнению таковы:
Между тем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, средний.
На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА объяснили, что некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль.
"Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения, что в свою очередь может влиять на завышенные показатели индекса качества воздуха", - добавили в пресс-службе КГГА.
Отметим, что в целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в январе фиксируют аномально теплые дни, а февраль в Украине начнется с морозов.
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