В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина

Качество воздуха на правом берегу Киева

В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - низкий.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 30 января показатели по загрязнению таковы:

улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 50 (низкий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 50 (низкий уровень загрязненности); проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 44 (низкий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 44 (низкий уровень загрязненности); улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 41 (низкий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 41 (низкий уровень загрязненности); проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 39 (низкий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 39 (низкий уровень загрязненности); улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 36 (низкий уровень загрязненности).

Качество воздуха на левом берегу столицы

Между тем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, средний.

На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:

улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 52 (средний уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 52 (средний уровень загрязненности); улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 51 (средний уровень загрязненности).

Почему могут фиксировать ухудшение качества воздуха и как за этим следить

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА объяснили, что некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль.

"Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения, что в свою очередь может влиять на завышенные показатели индекса качества воздуха", - добавили в пресс-службе КГГА.

Отметим, что в целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно: