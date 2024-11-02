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У Києві фіксують падіння уламків російських безпілотників: які наслідки

Ілюстративне фото: стали відомі наслідки падіння уламків дронів ворога у Києві (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням безпілотників у ніч проти 2 жовтня сталося падіння уламків БпЛА противника в одному з районів столиці. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА Збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови", - розповів чиновник.

За попередніми даними, в результаті цього в кількох будинках було пошкоджено скління вікон.

"Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - розповів керівник КМВА.

Він додав, що дані оперативного зведення стосовно наслідків повітряної атаки військ РФ на Києв - оновлюються.

Крім того, чиновник зазначив, що у Києві триває робота ППО через загрозу БпЛА окупантів для столиці.

Атака дронів на Київ

Раніше повідомлялося, що вчора пізно ввечері, 1 листопада, у Повітряних силах ЗСУ поінформували про запуск російськими загарбниками нових груп "Шахедів" по Україні. Вони заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

А вже майже о п'ятій ранку 2 листопада у столиці була оголошена повітряна тривога. Й приблизно о цей самий час в районі Києві було чути вибух. Місцева влада заявила про роботу ППО у місті.

Крім того, пізніше стало відомо про відбиття повітряної атаки противника також у Київській області, де фіксували ворожі безпілотники.

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КиївАтака дронів