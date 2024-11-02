В Киеве фиксируют падение обломков российских беспилотников: какие последствия

В Киеве в результате российской воздушной атаки с применением беспилотников в ночь на 2 октября произошло падение обломков БпЛА противника в двух районах столицы. Обошлось без пострадавших, но произошел пожар в доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
"В результате атаки ударных БпЛА Вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки", - рассказал чиновник.
По предварительным данным, в результате этого в нескольких домах было повреждено остекление окон.
"Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - рассказал руководитель КГВА.
Он добавил, что данные оперативной сводки относительно последствий воздушной атаки войск РФ на Киев - обновляются.
Кроме того, чиновник отметил, что в Киеве продолжается работа ПВО из-за угрозы БпЛА оккупантов для столицы.
Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram, в столице был вызов медиков в Святошинский район.
"По предварительной информации, в результате попадания обломков, пожар в жилом доме", - рассказал киевский городской голова.
Между тем в КГВА сообщили, что также повреждения получили по меньшей мере 5 припаркованных легковушек.
Начальник КМВА Попко заявил, что в столице кроме Соломенского района также было зафиксировано падение обломков БпЛА врага - в Святошинском районе.
"По предварительной информации, которая проверяется, произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы следуют на место", - написал чиновник в Telegram.
Ранее сообщалось, что вчера поздно вечером, 1 ноября, в Воздушных силах ВСУ проинформировали о запуске российскими захватчиками новых групп "Шахедов" по Украине. Они заходили в воздушное пространство страны с северного направления.
А уже около пяти утра 2 ноября в столице была объявлена воздушная тревога. И примерно в это же время в районе Киеве был слышен взрыв. Местные власти заявили о работе ПВО в городе.
Кроме того, позже стало известно об отражении воздушной атаки противника также в Киевской области, где фиксировали вражеские беспилотники.
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