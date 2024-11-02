В Киеве фиксируют падение обломков российских беспилотников: какие последствия

"В результате атаки ударных БпЛА Вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки", - рассказал чиновник.

По предварительным данным, в результате этого в нескольких домах было повреждено остекление окон.

"Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - рассказал руководитель КГВА.

Он добавил, что данные оперативной сводки относительно последствий воздушной атаки войск РФ на Киев - обновляются.

Кроме того, чиновник отметил, что в Киеве продолжается работа ПВО из-за угрозы БпЛА оккупантов для столицы.

Обновлено: произошел пожар в доме

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram, в столице был вызов медиков в Святошинский район.

"По предварительной информации, в результате попадания обломков, пожар в жилом доме", - рассказал киевский городской голова.

Между тем в КГВА сообщили, что также повреждения получили по меньшей мере 5 припаркованных легковушек.

Обновлено: данные о падении обломков в Святошинском районе

Начальник КМВА Попко заявил, что в столице кроме Соломенского района также было зафиксировано падение обломков БпЛА врага - в Святошинском районе.

"По предварительной информации, которая проверяется, произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы следуют на место", - написал чиновник в Telegram.

Атака дронов на Киев

Ранее сообщалось, что вчера поздно вечером, 1 ноября, в Воздушных силах ВСУ проинформировали о запуске российскими захватчиками новых групп "Шахедов" по Украине. Они заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

А уже около пяти утра 2 ноября в столице была объявлена ​​воздушная тревога. И примерно в это же время в районе Киеве был слышен взрыв. Местные власти заявили о работе ПВО в городе.

Кроме того, позже стало известно об отражении воздушной атаки противника также в Киевской области, где фиксировали вражеские беспилотники.