У Києві евакуювали ліцей через один лист: що в ньому

В один з ліцеїв Києва невідома особа надіслала листа з погрозами. У ньому йдеться також, буцімто навчальний заклад заміновано.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про лист невідомого до столичного ліцею

Про ситуацію, яка склалась в одному з навчальних закладів Києва, повідомляють місцеві пабліки.

"Якийсь хворий відправив листа у 246 ліцей Києва, з погрозою розстрілу всіх, кого побачить у закладі", - розповіли у Telegram-каналі "Київ ІНФО / Новини Україна" та оприлюднили відповідний документ.

Лист від невідомого (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)

Виходячи з листа, невідома особа під псевдонімом "B00G" дійсно погрожує "увійти до школи" та "почати розстрілювати всіх". У ньому повідомляється також, буцімто в навчальному закладі було закладено "бомби".

Для того, щоб нічого поганого не сталось, невідомий пропонує переказати 1 млн гривень на зазначений у листі номер карти.

На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, як люди стоїть неподалік освітнього закладу. Ймовірно на відео потрапив момент, коли всіх присутніх вивели з будівлі через отримані погрози.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили факт цієї події.