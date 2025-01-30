У Києві евакуювали ліцей через один лист: що в ньому
В один з ліцеїв Києва невідома особа надіслала листа з погрозами. У ньому йдеться також, буцімто навчальний заклад заміновано.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Що відомо про лист невідомого до столичного ліцею
Про ситуацію, яка склалась в одному з навчальних закладів Києва, повідомляють місцеві пабліки.
"Якийсь хворий відправив листа у 246 ліцей Києва, з погрозою розстрілу всіх, кого побачить у закладі", - розповіли у Telegram-каналі "Київ ІНФО / Новини Україна" та оприлюднили відповідний документ.
Лист від невідомого (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)
Виходячи з листа, невідома особа під псевдонімом "B00G" дійсно погрожує "увійти до школи" та "почати розстрілювати всіх". У ньому повідомляється також, буцімто в навчальному закладі було закладено "бомби".
Для того, щоб нічого поганого не сталось, невідомий пропонує переказати 1 млн гривень на зазначений у листі номер карти.
На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, як люди стоїть неподалік освітнього закладу. Ймовірно на відео потрапив момент, коли всіх присутніх вивели з будівлі через отримані погрози.
Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили факт цієї події.
Нагадаємо, раніше українців попередили про фейкові листи від "Газмереж" і розповіли, як вони можуть нашкодити.
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