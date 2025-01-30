В Киеве эвакуировали лицей из-за одного письма: что в нем

В один из лицеев Киева неизвестный прислал письмо с угрозами. В нем говорится также, будто бы учебное заведение заминировано.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о письме неизвестного в столичный лицей

О ситуации, которая сложилась в одном из учебных заведений Киева, сообщают местные паблики.

"Какой-то больной отправил письмо в 246 лицей Киева, с угрозой расстрела всех, кого увидит в заведении", - рассказали в Telegram-канале "Київ ІНФО / Новини Україна" и обнародовали соответствующий документ.

Письмо от неизвестного (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)

Исходя из письма, неизвестный под псевдонимом "B00G" действительно угрожает "войти в школу" и "начать расстреливать всех". В нем сообщается также, будто бы в учебном заведении были заложены "бомбы".

Для того чтобы ничего плохого не произошло, неизвестный предлагает перевести 1 млн гривен на указанный в письме номер карты.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как люди стоит неподалеку образовательного учреждения. Вероятно на видео попал момент, когда всех присутствующих вывели из здания из-за полученных угроз.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили факт этого события.