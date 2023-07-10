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У Києві енергетиків перевели у посилений режим: в чому причина

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Київ, Понеділок 10 липня 2023 16:34
У Києві енергетиків перевели у посилений режим: в чому причина Ілюстративне фото: у Києві енергетиків перевели у посилений режим (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві та області ремонтні бригади ДТЕК перевели у посилений режим роботи для оперативної ліквідації аварій у разі їхнього виникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначимо, що у столиці та області прогнозують дощ та грозу. Через це енергетики ДТЕК будуть працювати у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.

Зазначається, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

Жителів просять бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередачі.

Погода в Києві

Синоптики попереджають, що у столиці та області в найближчу годину можлива гроза. Вона може бути до кінця доби.

У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки.

Наслідки непогоди

Нагадаємо, 6 та 7 липня Київ накрила потужна злива. Вулиці затопили настільки, що автомобілі опинилися наполовину покриті водою у деяких районах столиці.

Рятувальникам навіть довелося визволяли людей з підтоплених підвалів - вони відкачували воду та допомогали людям з евакуацією матеріальних цінностей.

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Київ ДТЕК енергетики
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