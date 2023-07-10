В Киеве энергетиков перевели в усиленный режим: в чем причина

В Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК перевели в усиленный режим работы для оперативной ликвидации аварий в случае их возникновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отметим, что в столице и области прогнозируют дождь и гроза. Поэтому энергетики ДТЭК будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее их ликвидировать.

Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

Жителей просят быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

Погода в Киеве

Синоптики предупреждают, что в столице и области в ближайшие часы возможна гроза. Она может быть до конца суток.

В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Последствия непогоды

Напомним, 6 и 7 июля Киев накрыл мощный ливень. Улицы затопили настолько, что автомобили оказались наполовину покрыты водой в некоторых районах столицы.

Спасателям даже пришлось освобождать людей из подтопленных подвалов - они откачивали воду и помогали людям с эвакуацией материальных ценностей.

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