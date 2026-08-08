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У Києві є загиблий внаслідок нічної атаки РФ

10:22 08.08.2026 Сб
1 хв
Тіло жертви виявили вранці
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві є загиблий внаслідок нічної атаки РФ (ДСНС)

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ вночі 8 серпня загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"На жаль, під час ліквідації наслідків ворожої атаки було виявлено тіло людини", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про чотирьох постраждалих.

Обстріл Києва та області

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 8 серпня запустили по Києву балістичні ракети. У Голосіївському районі зафіксовано загоряння на території нежитлової забудови.

В Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом. Також відомо про чотирьох постраждалих у столиці.

Київську область росіяни атакували дронами. У Броварському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та авто. Загинули троє осіб, серед них дитина.

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