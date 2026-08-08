У Києві є загиблий внаслідок нічної атаки РФ

Обстріл Києва та області

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 8 серпня запустили по Києву балістичні ракети. У Голосіївському районі зафіксовано загоряння на території нежитлової забудови.

В Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом. Також відомо про чотирьох постраждалих у столиці.

Київську область росіяни атакували дронами. У Броварському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та авто. Загинули троє осіб, серед них дитина.