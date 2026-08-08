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В Киеве есть погибший в результате ночной атаки РФ

10:22 08.08.2026 Сб
1 мин
Тело жертвы обнаружили утром
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве есть погибший в результате ночной атаки РФ (ГСЧС)

В результате ракетной атаки России на Киев ночью 8 августа погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"К сожалению, при ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.

Также известно о четырех пострадавших.

Обстрел Киева и области

Напомним, российские кафиры в ночь на 8 августа запустили по Киеву баллистические ракеты. В Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки.

В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом. Также известно о четырех пострадавших в столице.

Киевскую область россияне атаковали дронами. В Броварском районе в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и авто. Погибли три человека, среди них ребенок.

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