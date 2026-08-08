В Киеве есть погибший в результате ночной атаки РФ

Обстрел Киева и области

Напомним, российские кафиры в ночь на 8 августа запустили по Киеву баллистические ракеты. В Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки.

В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом. Также известно о четырех пострадавших в столице.

Киевскую область россияне атаковали дронами. В Броварском районе в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и авто. Погибли три человека, среди них ребенок.