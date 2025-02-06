У Києві на двох станціях метро відкривають другі виходи: названо дату

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.

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