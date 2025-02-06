У Києві на двох станціях метро відкривають другі виходи: названо дату

КП "Київський метрополітен" відкриє другі виходи на кількох станціях. Це додасть зручності пасажирам столичної підземки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
У КМДА розповіли, що другі виходи запрацюють 7 лютого 2025 року на двох станціях київського метрополітену:
Уточнюється, що на станції "Осокорки":
На станції метро "Золоті ворота":
"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.
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