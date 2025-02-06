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В Киеве на двух станциях метро открывают вторые выходы: названа дата

На нескольких станциях метро в Киеве открывают вторые выходы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

КП "Киевский метрополитен" откроет вторые выходы на нескольких станциях. Это добавит удобства пассажирам столичной подземки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Когда и на каких станциях метро Киева заработают вторые выходы

В КГГА рассказали, что вторые выходы заработают 7 февраля 2025 года на двух станциях киевского метрополитена:

  • на станции метро "Осокорки";
  • на станции метро "Золотые ворота".

Уточняется, что на станции "Осокорки":

  • вестибюль №1 работает с 5:34 до 22:33;
  • вестибюль №2 будет работать с 5:37 до 22:30.

На станции метро "Золотые ворота":

  • выход №1 работает с 5:38 до 22:31;
  • выход №2 (ведущий на улицу Владимирскую) будет работать с 5:37 до 22:30.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева ограничили движение транспорта, поэтому водителям при определенных условиях придется менять свой маршрут.

Читайте также, что известно о вероятных новых правилах для транспорта Киева во время воздушной тревоги - какие есть варианты и поедет ли метро.

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