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У Києві двоє загиблих через ракетну атаку, - Зеленський

Київ, Середа 07 лютого 2024 10:35
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У Києві двоє загиблих через ракетну атаку, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Двоє людей загинули у Києві внаслідок ракетної атаки. Понад 10 жителів столиці постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.

Глава держави відреагував на сьогоднішній масовий обстріл України. Під ударом ворога були шість регіонів України.

"У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих", - зазначив президент.

Він додав, що під завалами багатоповерхівки у Києві можуть бути люди. Також у столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі.

Зеленський зазначив, що у Харківській області через обстріл постраждало двоє людей, одну врятували. У Львівській області без постраждалих, на місці влучань працюють рятувальники.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії - терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій. Дякую всім нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам. Дякую всім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям", - додав президент.

Масована атака

Сьогодні зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, які росіяни випустили ще з вечора.

На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію, а речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону.

У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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