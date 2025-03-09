В Києві другий день поспіль фіксується високий рівень забруднення повітря

"Станом на 8:00 9 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зокрема, фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу).

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - констатують у відомстві.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Додамо, що за даними ДСНС Київської області, за добув регіоні сталися 136 загорянь трав’яного настилу, майже 100 га знищено. Кількість пожеж продовжує зростати.

"У Фастівському районі загинула жінка, чоловік отримав сильні опіки", - констатують рятувальники.