В Києві другий день поспіль фіксується високий рівень забруднення повітря

В Києві фіксується високий рівень забруднення повітря зранку 9 березня. Така ситуація спостерігається вже другу добу поспіль.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, ДСНС Київської області.
"Станом на 8:00 9 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі", - йдеться у повідомленні КМДА.
Зокрема, фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу).
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - констатують у відомстві.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
Додамо, що за даними ДСНС Київської області, за добув регіоні сталися 136 загорянь трав’яного настилу, майже 100 га знищено. Кількість пожеж продовжує зростати.
"У Фастівському районі загинула жінка, чоловік отримав сильні опіки", - констатують рятувальники.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, починаючи з 8 березня. Рівень забрудненості фіксують високий.
Зокрема, за даними на ранок 9 березня, враховуючи шкалу вимірювання забруднення повітря, дуже високий рівень забруднення фіксується на лівому березі столиці.
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