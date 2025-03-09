В Киеве второй день подряд фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха

"По состоянию на 8:00 9 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме", - говорится в сообщении КГГА.

В частности, фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли).

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - констатируют в ведомстве.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Добавим, что по данным ГСЧС Киевской области, за сутки в регионе произошли 136 возгораний травяного настила, почти 100 га уничтожено. Количество пожаров продолжает расти.

"В Фастовском районе погибла женщина, мужчина получил сильные ожоги", - констатируют спасатели.