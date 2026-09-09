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Атака на Київ: спалахнули склади, кількість постраждалих у місті росте

13:26 09.09.2026 Ср
1 хв
Наслідки атаки фіксують одразу в кількох районах столиці
aimg Валерія Абабіна
Фото: ДСНС (facebook.com DSNSKyi)

У Києві внаслідок атаки безпілотників спалахнули пожежі в різних районах. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі дрон влучив у складське приміщення. Також стало відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка.

За даними КМВА, у Дніпровському районі, за попередньою інформацією, безпілотник влучив у складське приміщення - там виникла пожежа.

Крім того, у Дарницькому районі сталося загоряння трав'яного настилу внаслідок падіння БпЛА.

Ще в одному місці цього ж району уламки впали на відкритій території, де підіймається дим.

Кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогоднішній день збільшилася до 9 осіб. Екстрені служби прямують на місця подій.

Нагадаємо сьогодні вранці російський "Шахед" влучив у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі - на рівні 12 поверху сталося загоряння та руйнування стін. За даними Нацполіції, постраждали шестеро людей, серед них вагітна жінка.

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