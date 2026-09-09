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Атака на Киев: загорелись склады, количество пострадавших в городе растет

13:26 09.09.2026 Ср
1 мин
Последствия атаки фиксируют сразу в нескольких районах столицы
aimg Валерия Абабина
Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSKyi)

В Киеве в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары в разных районах. По предварительной информации, в Днепровском районе дрон попал в складское помещение. Также стало известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Киева Виталия Кличко .

По данным КМВА, в Днепровском районе, по предварительной информации, беспилотник попал в складское помещение – там возник пожар.

Кроме того, в Дарницком районе произошло возгорание травяного настила в результате падения БПЛА.

Еще в одном месте этого же района обломки упали на открытой территории, где поднимается дым.

Число пострадавших от вражеской атаки за сегодняшний день увеличилось до 9 человек. Экстренные службы направляются на места событий.

Напомним, сегодня утром российский "Шахед" попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе - на уровне 12 этажа произошло возгорание и разрушение стен. По данным Нацполиции, пострадали шесть человек, в том числе беременная женщина.

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