Атака на Киев: загорелись склады, количество пострадавших в городе растет

В Киеве в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары в разных районах. По предварительной информации, в Днепровском районе дрон попал в складское помещение. Также стало известно о пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Киева Виталия Кличко .
По данным КМВА, в Днепровском районе, по предварительной информации, беспилотник попал в складское помещение – там возник пожар.
Кроме того, в Дарницком районе произошло возгорание травяного настила в результате падения БПЛА.
Еще в одном месте этого же района обломки упали на открытой территории, где поднимается дым.
Число пострадавших от вражеской атаки за сегодняшний день увеличилось до 9 человек. Экстренные службы направляются на места событий.
Напомним, сегодня утром российский "Шахед" попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе - на уровне 12 этажа произошло возгорание и разрушение стен. По данным Нацполиции, пострадали шесть человек, в том числе беременная женщина.