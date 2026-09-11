У Києві дрон влучив в офіс: сталася пожежа, є руйнування

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня росіяни атакували Київ ударними дронами - у Дніпровському районі спалахнула 9-поверхівка, постраждали вісім людей.

Того ж ранку ворог реактивними дронами вдарив по двох АЗС "Укрнафти" на Троєщині та Почайній, по одній заправці - повторно.