В Киеве дрон попал в офис: произошел пожар, есть разрушения

Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали Киев ударными дронами - в Днепровском районе вспыхнула 9-этажка , пострадали восемь человек.

В то же утро враг реактивными дронами ударил по две АЗС "Укрнафты" на Троещине и Почайной, по одной заправке – повторно.