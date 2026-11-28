Вдень 28 листопада російський російський дрон влучив в обʼєкт критичної інфраструктури у Києві. У столиці можливі перебої зі світлом та водою.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Києві влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень", - зазначив Кличко.
За інформацією мера, у деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням.
Нагадаємо, російські війська вдень 28 листопада вдарили дроном по девʼятиповерховому житловому будинку у Харкові. Постраждали дві жінки.
Також росіяни сьогодні вранці атакували енергетичний об'єкт компанії ДТЕК "Одеські електромережі". Унаслідок обстрілу понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.