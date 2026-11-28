Нагадаємо, російські війська вдень 28 листопада вдарили дроном по девʼятиповерховому житловому будинку у Харкові. Постраждали дві жінки.

Також росіяни сьогодні вранці атакували енергетичний об'єкт компанії ДТЕК "Одеські електромережі". Унаслідок обстрілу понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.