Днем 28 ноября российский российский дрон попал в объект критической инфраструктуры в Киеве. В столице возможны перебои со светом и водой.
Как передает РБК-Украина , об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Киеве попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений", - отметил Кличко.
По информации мэра, в некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением.
Напомним, российские войска днем 28 ноября ударили дроном по девятиэтажному жилому дому в Харькове. Пострадали две женщины.
Также россияне сегодня утром атаковали энергетический объект компании ДТЭК "Одесские электросети". В результате обстрела более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.