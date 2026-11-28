Напомним, российские войска днем 28 ноября ударили дроном по девятиэтажному жилому дому в Харькове. Пострадали две женщины.

Также россияне сегодня утром атаковали энергетический объект компании ДТЭК "Одесские электросети". В результате обстрела более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.