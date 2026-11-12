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У Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі

08:29 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: у Києві дрон атакував багатоповерховий будинок (Getty Images)

У Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку. На місці виникла пожежа, є суттєві руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Внаслідок удару безпілотника у багатоповерхівці спалахнула пожежа на рівні з 3 по 6 поверхи. Також, за попередньою інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксовано часткове руйнування на рівні 5 поверху.

Наразі на місці події працюють усі необхідні екстрені служби. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Оновлено о 9:05. Вже відомо про одну постраждалу людину унаслідок атаки.

Оновлено о 9:09. Уже двоє постраждалих.

Раніше ми писали, що росіяни вдарили по Києву балістикою. У місті чули вибухи.

Одною з головних цілей останніх ударів по Україні є енергетика. Росіяни хочуть залишити українців без світла та тепла напередодні зими.

В Україні розуміють, які цілі можуть стати наступними для ударів. Частину необхідного обладнання для роботи енергетики надасть Литва.

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КиївАтака дронів