В Киеве дрон попал в девятиэтажку в Соломенском районе

В результате удара беспилотника в многоэтажке вспыхнул пожар на уровне с 3 по 6 этажа. Также, по предварительной информации городского головы Виталия Кличко, зафиксировано частичное разрушение на уровне 5 этажа.

В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Ранее мы писали, что россияне ударили по Киеву баллистикой . В городе слышали взрывы.

Одна из главных целей последних ударов по Украине - энергетика. Россияне хотят оставить украинцев без света и тепла в преддверии зимы.